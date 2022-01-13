/672283/النائبة-رقية-الهلالي-تشيد-بتوصيات-منتدي-شباب-العالم-وتؤكد-مصر-أبهرت-العالم

أكدت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، علي نجاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، والتي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ والذى اختتم أعماله مساء اليوم الخميس، موجه التحية والتقدير للقائمين على ادارة وتنظيم المنتدى، علي نجاحة الذى حققه علي كافة المستويات المحلية والعربية والافريقية.

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وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفيه صادرعنها اليوم، إن منتدى شباب العالم دائما ما يكون فرصة للشباب ليس للمصريين فقط ولكن لشباب العالم اجمع، من اجل تبادل الخبرات والرؤى والتواصل فيما بينهم ونقل تجاربهم الناجحة في العمل والبناء والسلام والقضايا ذات الاهتمام الدولى، مشيرة الي ان توصيات منتدى الشباب ستكون محل اهتمام عالمي.

وأضافت النائبة رقية الهلالي، أن توصيات منتدي الشباب لاقت قبولا وترحاب من جميع المشاركين من الشباب والدول المشاركة في النسخة الرابعة والتي تضمن الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة ونشر التعريف بالموارد المائية والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار وإطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، مؤكده أن القيادة السياسية المصرية كانت حريصه كل الحرص علي الخروج بتلك التوصيات لايمانها بأمن وسلامة واستقرار الدول العربية والافريقية والدولية، من اجل نشر السلام في العالم أجمع.

النائبة رقية الهلالي تشيد بتوصيات منتدي شباب العالم.. وتؤكد مصر أبهرت العالم

وتابعت نائبة حماة الوطن، إن الموضوعات التي شهدتها الجلسات الخاصة بالمنتدى كان الهدف منها في المقام الاول، الاستفادة بالرؤي والتنوع الفكري للشباب، للعمل علي تنفيذها وحلها بما يحقيق التنمية المستدامة، وتمكينهم أجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا، لافته الي أن انعقاد منتدى شباب العالم بشكل دورى يساهم فى مواجهة التحديات التى تعانى منها الدول.

كما أشادت النائبة رقية الهلالي، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل ختام منتدى شباب العالم، والتي كان أبرزها، إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني ، وتكليف ادراة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر وشباب العالم لإعداد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في شرم الشيخ وتكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة، فضلا عن تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

وأختتمت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بالتاكيد علي ان منتدى شباب العالم كان بمثابة فرصة حقيقية للترويج للسياحة والحضارة المصرية، وفرصة جيدة لجذب المستثمرين، لأنه سيكون بمثابة مؤشر على استقرار الأوضاع فى مصر سياسيًا وأمنياً واجتماعياً.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم