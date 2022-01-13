شكلى ميزة مش عيب.. سالى من منتدى شباب العالم تسرد قصتها من الهزيمة للانتصار

جدة - نرمين السيد - وجهت الفتاة سالى المشاركة فى فيلم "ألوان حقيقية" الذى تم عرضه فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث حكت قصتها من الهزيمة والخوف إلى الانتصار.





وقالت سالى: "شكرا سيادة الرئيس، شكرا لاهتمامك بسماعى، شكرا للمنظمين، وإتاحتهم الفرصة لتواجدنا هنا.. أمى قالت لى إن اختلاف شكلك ميزة وليس عيبا، وهيجى يوم وأثبت ده، واليوم ده جه وأنا فى وسطكم النهاردة".

فيما تفاعل المشاركون مع كلمتها فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم بالتصفيق الحاد.

وبدا السيسى متأثرا بحديث الفتاة سالى التى أبلغته بخوفها خلال الجلسة التى عقدها مع الصحفيين الأجانب على هامش المنتدى.

فيما وجهت الفتيات المشاركات فى فيلم رحلة فتاة عدة رسائل دعم للفتاة سالى، وتضمنت رسائل الدعم، أن الإنسان يستطلع التغلب على خوفه، على الرغم من اختلافه، وعدم التوقف فى تكملة المسيرة بسبب التعرض إلى التنمر.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.