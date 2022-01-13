إنجازات شبابية.. أسماء من كرمهم الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - شمل التكريم: عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج البرنامج الرئاسى، والذى توفى أثناء جائحة كورونا، وتسلم الجائزة عنه خالد حسن.

كما كرم الرئيس السيسى: الشابة "رابى جويا" المؤسس والرئيس التنفيذى لإحدى المؤسسات لتعليم أطفال السنغال، وكرم الرئيس السيسى - كذلك - الشابة "كارولين تورينسى" رئيس برلمان الشباب العالمى للمياه ومسؤول برنامج تطوير القيادة الهندسية.

وكرم الرئيس السيسى - كذلك - الشاب "كاليب انوبيل" والذى طور تكنولوجيا زودت 50 ألف مرة بالطاقة المتجددة فى غانا، ووفرت 50 فرصة عمل للشباب.

وكرم الرئيس السيسى، الشابة دينا أيمن مديرة برامج فى شركة "مايكروسوفت"، كما كرم الرئيس السيسى، الشابة "أماينا تراورى"، والتى حازت على جائزة الاتحاد الإفريقى للشركات الناشئة، وأسست إحدى الشركات بالتعاون مع النساء فى المناطق الريفية الفقيرة.

وكرم الرئيس السيسى، الشاب "روبرت ميلر" الرئيس التنفيذى للتسويق فى إحدى الشركات التى تعمل على توفير وسائل النقل عالية السرعة إلى مصر وجميع أنحاء العالم.

كما كرم الرئيس السيسى: الشاب محمود عبد المجيد، والذى أنشأ منظمة وفرت فرص عمل لشباب العالم لتطوع وتعليم الأطفال فى 35 دولة.

وكرم الرئيس السيسى، الشابة "مايلين وانج" والتى تعمل كمطورة برامج فى مجال الأمن السيبرانى، وكرم الرئيس السيسى الشابة تسنيم قنديل التى درست الاتصالات والإعلام وأمضت عاما فى لندن فى تخصص صناعة الأفلام.

وكرم الرئيس السيسى - كذلك - الشابة كلاريس إيكى، والتى درست مجال السياحة والسفر فى الجامعة الكاثوليكية فى الكاميرون، كما كرم الرئيس السيسى الشابة "سالى عبد الخالق" خريجة الأكاديمية البحرية، والتى شاركت فى مسرح الجامعة وسافرت فى عدة دول فى آسيا وأوروبا.