كاف يستقر على إقامة كأس أمم أفريقيا 2023 فى الصيف

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استقر على إقامة النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023، والتى سوف تستضيفها كوت ديفوار فى الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يونيو حتى 23 يوليو من العام المقبل.
ووفقا لموقع "foot mercato"، الفرنسي، أن المكتب التنفيذى فى الكاف قرر إقامة نسخة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، خلال الفترة من 23 يونيو حتى 23 يوليو من العام المقبل.
وكان الإتحاد الأفريقي، قد قرر إقامة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل، بالتزامن مع المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
فيما تقام مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بغينيا في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل، أما مباريات الجولتان الخامسة والسادسة ستكون خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.
وإستقر الكاف، على عدم مشاركة المنتخبات الـ10 المتأهلين إلى التصفيات النهائية لكأس العالم ومن ضمنهم مصر، الدور التمهيدي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.
وإشتملت قائمة المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم على كل من مصر، المغرب، السنغال، مالي، غانا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، نيجيريا، تونس، والكاميرون.
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