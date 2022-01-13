نجل عبد الرحمن أبو زهرة لـ دوت الخليج: "مبقاش محتاج لماسك الأكسجين"

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دوت الخليج

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكشف أحمد ابو زهرة لـ"دوت الخليج"، الحالة الصحية لوالده، وقال: "والدى الحمد لله حالته اتحسنت عن الأول، والأن لا يحتاج إلى ماسك الأكسجين".

وتابع أبو زهرة: "إن شاء الله فى الايام القادمة ايخرج من المستشفي بعد عمل الفحوصات الازمة".

ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تطمئن الجمهور

ونفت سارة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الأخبار المتداولة: "والدى صحته جيدة، ولم يدخل العناية المركزة مثلما نشرت بعض المواقع".

إصابة عبد الرحمن ابو زهرة بفيروس كورونا

وأعلنت فى الايام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصولوا على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

مهرجان الجونة السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الدورة 43 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور وهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، الراقصة جوهرة، فضلا عن الفنانة نهلة سلامة بعد غياب 6 أيام.

أول ظهور لنهلة سلامة بمهرجان القاهرة السينمائي منذ 2015

هذا وعادت الفنانة نهلة سلامة، لتخطف الأنظار إليها على ريد كاربت مهرجان القاهرة، خلال المهرجان،وأطلت خلال المهرجان بفستان بيج مكشوف الصدر والأذرع، مع وضع جاكت فرو باللون الأبيض على كاتفيها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الـ 43، ليصل للرقم قياسي في حضور الجمهور لم يحدث منذ 25 عاما الأخيرة لمهرجان القاهرة بالتذاكر المباعة بلغت 42 ألف تذكرة ومازلنا نعمل بطاقة 80% بسبب كورونا.