/672285/كأس-أمم-أفريقيا-بوركينا-فاسو-تفوز-على-الرأس-الأخضر-وتشعل-المجموعة-فيديو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم المنتخب البوركيني مباراة جيده ظهر خلالها بشكل أفضل من الرأس الأخضر الذي لم يقدم مردود جيد حلال المباراة، وفشل في أن يسجل أو يفوز لضمان تأهله بشكل رسمي.

وسجل حسن باندي هدف المباراة الوحيد لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، وكان من الممكن أن يعزز لاعبو منتخب بوركينا فاسو بالهدف الثاني بعد محاولا عديدة في غياب كبير للاعبي الرأس الأخضر.

هدف بوركينا فاسو قبل قليل ، هذا الي يسمونه

هدف بـ الغغغغصب 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RNjYrjJabF — توكس | T w x x 7 (@twx07) January 13, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بوركينا فاسو لـ3 نقاط ليتساوى مع الرأس الأخضر، بعدما حسم منتخب الكاميرون بطاقة الترشح الأولى بحصوله على ستة نقاط.

تشكيل الرأس الأخضر لمواجهة بوركينا فاسو

حراسة المرمى: دياس جوزيمار فوسينها.

خط الدفاع: ستيفين فورتس، روبرتو لوبيز، ستوبيرا.

خط الوسط: جيفري فورتيس، باتريك أندرادي، كييني سانتوس، ديلان تافاريس.

خط الهجوم: جاري مينديس رودريجيز، جوليو تافاريس، جاميرو مونتيرو

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء.

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 8، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق 53 و55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4.

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.