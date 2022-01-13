/672286/أتليتك-بيلباو-يفوز-على-أتليتكو-مدريد-ويتأهل-لنهائي-السوبر-الإسباني

حقق فريق أتليتك بيلباو الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/1، ضمن مباراة قبل النهائي بالسوبر الإسباني المقام على ملعب " الملك فهد" بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت المباراة متقاربه في المستوى بين الفريقين فكلامها حاول أن يسفوز من خلال هجمات شكلت خطورة على الحارسين، قبل أن يعود أتليتك بيلباو بريمونتادا تاريخية بعد تأخره أمام أتليتكو مدريد.

وأفتتح الأهداف أوناي سيمون في الدقيقة 62 بعدما أحرز هدف في مرماه لصالح أتليتكو مدريد، ثم عادوا بيلباو مرة أخرى وسجلوا الهدف الأول عن طريق بيراي ألفاريز في الدقيقة 77 ثم عزز نيكو ويليامز بالهدف الثاني بادقيقة 81.

لتنتهي المبارة بفوز غالي لأتليتك بيلباو الذي ضرب موعداً في النهائي مع ريال مدريد بعدما تفوق الملكي أمس على برشلونة 3/2 في لقاء ماراثوني.

تشكيل أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: خيمينيز ، كوندوجبيا ، هيرموسو ، فيرساليكو.

الوسط: كوكى ، يورينتى ، ليمار.

الهجوم: كارسكو ، جواو فيليكس ، كوريا

تشكيل أتليتك بيلباو

أوناى سيمون ، مارتينيز ، يارى ، بيرنجور ، سانسيت ، ويليامز ، مونياين ، جارسيا ، دى ماركوس ، زاجارا ، بالينزياجا.

نتيجة ريال مدريد ضد برشلونة

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسباني على ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يتأهلوا للنهائي، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.