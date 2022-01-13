/672288/نهاية-مباراة-ليفربول-ضد-أرسنال-بالتعادل-السلبي-بكأس-الرابطة-الإنجليزية

أنتهت مباراة ليفربول أمام أرسنال بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر فريق ليفربول على المباراة وكان خو الأقرب للتسجيل وأضاع لاعبيه فرص كثيرة، بينما تكتل أرسنال في وسط ملعبه وكانوا يلعبون على المرتدات دون أن يشكلوا أي خطورة على مرمى الريدز.

وسيلعب لقاء الإياب على ملعب "الإمارات معقل أرسنال، بعد أن تعادلوا في مباراة اليوم، وتعد تلك النتيجة إيجابية للجانرز بالخروج متعادلاً خارج ملعبه.

وكان يفقد ليفربول تحت قيادة يورجن كلوي أحد أهم أسلحته النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني، ونابي كيتا لمشاركتهم مع منتخابتهم بكأس أمم أفريقيا.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: دييجو جوتا، فيرمينو، مينامينو.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بين وايت، جابريل ماجاليس، كيران تيرني.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، ألبرت لوكونجا، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيللي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، إدوارد نيكيتاه.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

ليفربول ضد أرسنال

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح ليفربول في الفوز بـ 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أرسنال 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 19 مباراة.

سجل ليفربول في شباك ارسنال 97 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ارسنال في شباك ليفربول 72 هدف.