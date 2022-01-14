التعادل السلبى يحسم قمة ليفربول ضد أرسنال فى نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقا ليفربول ضد أرسنال، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "أنفيلد"، فى ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالى 2021 - 2022.

ونجح ليفربول في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وكاد يسجل هدفا لولا تدخل جرانيت تشاكا لاعب أرسنال بعنف مع دييجو جوتا ما استدعى إشهار الحكم له البطاقة الحمراء في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب "الإمارات" في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالى 2021 - 202.

وينتظر تشيلسي فى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، المتأهل من فريقى ليفربول وأرسنال، بعد تخطى البلوز نظيره توتنهام بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3 - 0.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم العالمية أنه ومنذ أول موسم له مع آرسنال في 2016-2017 ، لم يُطرد أي لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات أكثر من جرانيت تشاكا (5).

ويغيب الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى نجم أرسنال عن مواجهة الليلة، نظرا لتواجدهما مع منتخب مصر، والذى يخوض حاليا منافسات كأس أمم أفريقيا فى الكاميرون.

وكانت مباراة الذهاب المقرر لها الخميس الماضى، قد تم تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا في صفوف الريدز، بعد الطلب الذى تقدمت به إدارة ليفربول من أجل تأجيل اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: دييجو جوتا، فيرمينو، مينامينو.

بينما جاء تشكيل آرسنال كالتالي..

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سدريك سواريس، بن وايت، جابرييل، كيران تيرني.

خط الوسط: لوكانجا، تشاكا، ساكا.

خط الهجوم: لاكازيت، مارتينيلي، نيكيتاه.

وكان الريدز قد سحق الجانرز برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، والذى أقيم على ملعب "أنفيلد".