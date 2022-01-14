انت الان تتابع تفاصيل خبر جنون سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 14 يناير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

ارتفع سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق المصرية والمحلات الكبرى التي تنتشر في المحافظات ومزارع الدواجن بعد ثبات كبير في الأيام الماضية.

سعر كرتونة البيض الابيض

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المحلات الكبرى والمتاجر سجل سعر 52 جنيه مصريا.

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أسعار كرتونة البيض البلدي

شهد أعلى سعر البيع للأفراد اليوم الموافق 14/1/2022 ليصل سعره إلى 60 جنيه مصريا وأقل سعر كرتونة البيض البلدي 56 جنيه مصريا.

ثمن سعر طبق البيض الأحمر 14 من يناير 2022

جاء سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق المصرية بزيادة كبيرة في الأسعار حيث وصل سعرها إلى 50 جنيه مصريا.

أسعار البيض الأبيض اليوم 14 يناير 2022 في المزارع

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض في مزرعة كمشيش بسعر 48 جنيه مصريا وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 50 جنيه مصريا.

وصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 48.50 جنيه مصريا في مزرعة رشاد حمزة.

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض بسعر 50.48 جنيه مصريا في مزرعة ميت غمر.

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض بسعر 48 جنيه مصريا لطبق البيض الأبيض في مزرعة أنشاص.

جاء سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 47 جنيه مصريا لطبق البيض الواحد، وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض 47.50 جنيه مصريا، وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر 48.50 جنيه مصريا في مزرعة البنا.

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض بسعر 47 جنيه مصريا وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 49 جنيه مصريا في مزرعة الجوهري.

جاء سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 48 جنيه مصريا في مزرعة الزراعي، وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض بسعر 47.50 جنيه مصريا.

جاء سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 48.50 جنيه مصريا في مزرعة الصحراوي.

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض بسعر 48.50 جنيه مصريا وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 49.50 في مزرعة الحمامي.