/672293/الرئيس-السيسي-يكرم-النماذج-الشبابية-الملهمة-في-الحفل-الختامي لمنتدى-شباب-العالم

شهد اليوم ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كرم عدد من النماذج الشبابية الملهمة حول العالم، وشملت قائمة المكرمين كل من:

دوت الخليج

الرئيس السيسي يكرم النماذج الشبابية المُلهمة في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم

- مايلنين وانج - كندا/الصن، مهندسة مكاترونيكس وتعمل كمطورة برامج في مجال الأمن السيبراني في شركة اتصالات كبرى.

- تسنيم قنديل – السعودية، درست الاتصالات والإعلام، وأمضت عامًا في الخارج في لندن للتخصص في صناعة الأفلام.

- كلاريس آيكي – الكاميرون، درست مجال السياحة والسفر في الجامعة الكاثوليكية في ياوندي بالكاميرون، وسافرت إلى بعض دول العالم.

- سالي عبد الخالق - مصر، خريجة الأكاديمية البحرية من كلية نظم ومعلومات إدارية، كما شاركت في مسرح الجامعة. وسافرت إلى عدة دول في آسيا وأوروبا.

- محمود عبد المجيد – مصر، مؤسس “Have a Dream”، والتي وفرت فرصًا لشباب العالم للتطوع وتعليم الأطفال في الأماكن التي تحتاج إلى دعم في 35 دولة.

- رابي جويا - السنغال، هي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Teach For Senegal، لتعليم الأطفال. كما أنها ساعدت في الأبحاث الخاصة بالعنف ضد المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بجامعة ولاية أريزونا.

- كارولينا تورنسي –أمريكا/ الأرجنتين، رئيس برلمان الشباب العالمي للمياه، وتتولى مناصب متعددة في برنامج تطوير القيادة الهندسية، كما أنها شغوفة بإحداث تغير إيجابي في مجال المياه من خلال التضمين الهادف لأصوات وأفكار الشباب.

- كاليب انوبيل- غانا، في سن 18 عام، طور تكنولوجيا زودت 50000 أسرة بالطاقة المتجددة في غانا ووفرت 50 فرصة عمل للشباب. تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 20 رائد أعمال عبر إفريقيا.

- دينا أيمن- مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أصغر دكتور في جامعة New Jersey Institute of Technology ، وأيضًا مديرة برامج في شركة مايكروسوفت الأمريكية.

- أميناتو تراوري – مالي، حازت على جائزة الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة. حيث أسست شركة Titan Cosmetics بالتعاون مع النساء في المناطق الريفية الفقيرة.

- روبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية، هو الرئيس التنفيذي للتسويق في Hyperloop Transportation Technologies. ويعمل علي توفير النقل عالي السرعة إلى مصر وجميع انحاء العالم.

- محمد حسن – مصر، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي توفاه الله أثناء جائحة كورونا.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.