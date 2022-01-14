حسن مالك لـ"دوت الخليج": أفضل المنصات الإلكترونية أكثر من التليفزيون لمشاهدة المسلسلات (خاص)

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كشف الفنان الشاب حسن مالك، عن عمله القادم بعد نجاح تجسيد شخصيته بمسلسل بيمو الذي تم عرضوا على منصة شاهد.

دوت الخليج

وصرح حسن مالك لـ"دوت الخليج"، بأنه تم تصوير الجزء الثانى من مسلسل "وادى الجن" والذي سوف يكون من فئة الـ 30 حلقة، ولكن سوف يتم طرحهم على جزئين.

ورفض مالك بالإعلان عن موعد نزول الجزء الثانى من "وادى الجن".

حسن مالك يفضل المنصات عن التليفزيون

وفضل حسن مالك المنصات عن التليفزيون في متابعة الأعمال الفنية، وقال:"المنصة تعطيني حريتي، كما أن فكرة الإعلان مش موجودة، ويوجد أشخاص لا تفضل مشاهدة الإعلانات بسبب كثرتها ومدتها الكبيرة، والمنصة لا تعطيني اشارة الانتظار حتى اتابع الحلقات".

مسلسل بيمبو

بيمبو من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب. ويشارك في بطولته أيضاً المغني ويجز، ملك الحسيني، محمد لطفي، سنتيا خليفة، طه الدسوقي، أحمد بسيوني، أحمد الأزعر، وعباس أبو الحسن.

أعمال حسن مالك

يُذكر أن أحدث أعمال حسن مالك مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، والذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2021، ومن خلاله ترك حسن انطباعاً إيجابياً لدى الجمهور بأدائه لشخصية سراج، طالب الهندسة، الذي يلجأ إليه أستاذه الجامعي ليساعده في حل مشاكله الشخصية لما يتمتع به من ذكاء اجتماعي.

كما لفت حسن مالك إليه الأنظار بأدائه المتميز في مسلسل لعبة النسيان (2020) بطولة دينا الشربيني، عندما جسد دور مازن المصاب بمرض السكري، والذي خطف قلوب المشاهدين عندما عبّر عن معاناته مع هذا المرض من خلال حضوره ضمن مجموعة العلاج النفسي الجماعي. وفي نفس العام شارك حسن مالك في مسلسل الإثارة والتشويق وادي الجن من إنتاج منصة VIU، كما شارك في نفس العام في مسلسل إلا أنا أمام جميلة عوض في حكاية لازم أعيش وأمام درة في حكاية أول السطر.

ظهور حسن مالك يقلب الموازيين

برغم أن لكل منهما عالمه الخاص وبرغم عدم مشاركتهما في المسلسل كشقيقين، إلا أنهم يجتمعان سوياً، إذ أن حسن يؤدي دور شادي الذي يقيم مع شقيقته لانا "هدى المفتي" بعد وفاة والدهما وتركهما وحيدين، فنجد شادي متوغلاً في عالم ألعاب الفيديو بعد تعافيه من المخدرات، بينما تنهمك شقيقته "لانا" في عملها كمصورة محترفة لمشاهير السوشال ميديا.

تنقلب حياة الشقيقين رأساً على عقب بعد اكتشاف لانا لاختفاء صديقتها مريم (سارة عبد الرحمن) في ظروف غامضة، لتلجأ إلى الديلر بيمبو لمساعدتها في البحث عنها، وهي المغامرة التي يبدو أن شادي سيتورط معهما فيها هو الآخر، وتتطور خلالها مشاعر بيبمو تجاه لانا، وهي مشاعر حب من طرف واحد، لم يوقظه من وهمها سوى شادي شقيق لانا عندما صرح له بالحقيقة الصادمة وهي أن لانا لا تبادله نفس المشاعر.