/672290/تصريحات-سمية-الخشاب-في-حبر-سري-الجواز-مشروع-فاشل-واتصدمت-من-حلق-شيرين-لشعرها

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل في عام 2021 بسبب العديد من التصريحات، بالإضافة لتغريداتها على تطبيق تويتر، وحلقة اليوم على برنامج القاهرة والناس أستكملت إثارة الجدل.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات الفنانة سمية الخشاب في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة.

أزمة سمية الخشاب ووفاء عامر

ظهرت اليوم الفنانة سمية الخشاب في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الذي يذاع الساعة 11 مساءاً، وتم طرح العديد من الأسئلة عليها، وكان من أبرز الأسئلة ما هي ملامح أزمتها مع الفنانة وفاء عامر، وهل قاطعتها أم لا، فكان ردها : “أحنا مش صحاب اصلاً عشان اقاطعها”.

وأردفت :”كان ممكن أقولها اللي بيته من أزاز ميحدفش الناس بالطوب”.

سمية الخشاب و زواجها مرة أخرى

وحينما سألتها المذيعة عن إمكانية زواجها مرة أخرى كان ردها:”مش عايزة أتجوز تاني، ده نظام اجتماعي فاشل”.

سمية الخشاب زوجة تانية

وحين تم السؤال عن مدى موافقتها بأن تكون زوجة تانية فكان ردها:”لا عشان بيفشل، لا عمري ما كنت زوجة تانية، بس كده كده هيرجع لمراته وولاده”.

وعن دى انتشار ظاهرة بحث الزوجات على زوجة تانية لأزواجهم:”مش منطقي ادور لجوزي على عريس دي افكار قديمة”.

سمية الخشاب عن أزمة شيرين عبد الوهاب

تحدثت عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة:” انا اتصدمت لما شوفتها، اصل الست زمان كان جوزها بيموت ف الحرب حزن عليه، مفيش حد يخليكي تتخلي عن شعرك عشان مين، محدش يستحق".

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لللعام السابق.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.