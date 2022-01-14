/672291/الاتحاد-الأفريقي-يعلن-عن-موعد-كأس-أمم-أفريقيا-2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد إنطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 القادمة التي ستقام في كوت ديفوار بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون كأس أمم أفريقيا 2023 في الفترة الممتدة من 23 يونيو إلى 23 يوليو، وذلك سيكون في الصيف وليس في الشتاء على عادة البطولة.

وجاء قرار الكاف أن تقام البطولة في الموسم الصيفي عقب نهاية جميع البطولات الأوروبية لتفادي ما حدث خلال البطولة الحالية من مناوشات مع الاتحاد الأوروبي والفيفا وبعض الفرق في أوروبا التي رفضت ترك لاعبيها.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

منتخب تونس يرفض نزول ملعب المباراة

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.