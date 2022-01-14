/672292/أكرم-توفيق-يستعد-للسفر-لإجراء-جراحة-الرباط-الصليبي

أستعد أكرم توفيق لاعب منتخب مصر للسفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد إصابته بلقاء الفراعنة أمام نيجيريا ضمن اللقاء الأول من دور المجموعات بكاس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويفاضل أكرم بين السفر للإمارات أو قطر لإجراء الجراحة والتأهيل من الرباط الصليبي، ولم يستقر اللاعب بشكل نهائبي حتى الأن.

وقرر مسئولوا النادي الأهلي إجراء جراحة أكرم في الخارج، وتركوا الأمر للأعب لإختيار البلد الذي يريد أجراء الجراحة فيها.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.

رسمياً.. إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي وأحمد فتوح بشد في عضلات الساق

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية لثنائي منتخب مصر أكرم توفيق وأحمد فتوح، وذلك عقب مباراة نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وتم التأكيد على إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بينما تعرض أحمد فتوح لشد في عضلات السمانة.

فيما كما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن اصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس ، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.