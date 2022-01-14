حصاد اليوم الخامس من كأس أمم أفريقيا.. تأهل الكاميرون رسمياً

/672294/حصاد-اليوم-الخامس-من-كأس-أمم-أفريقيا-تأهل-الكاميرون-رسميا

أقيمت أمس مبارتين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، شهدت بهما أحداث مهمه أبرزها تأهل المنتخب الكاميروني بشكل رسمي لدور الـ16.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث اللقاء الأول كان بين الكاميرون وإثيوبيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والمباراة الثانية كان بين الرأس الأخضر وبوركينا فاسو.

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء.

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 8، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق 53 و55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4.

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

تشكيل الكاميرون أمام إثيوبيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

خط الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج

تشكيل إثيوبيا ضد الكاميرون

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حميد، أتشكالاو تاميني، مينيوت ديبيبي - رمضان يوسف

خط الوسط: ميسود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجانتشيو

خط الهجوم: أمانويل جيبريميكل، أبو بكر نصير، هوتيسا داوا

كأس أمم أفريقيا.. بوركينا فاسو تفوز على الرأس الأخضر وتشعل المجموعة

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم المنتخب البوركيني مباراة جيده ظهر خلالها بشكل أفضل من الرأس الأخضر الذي لم يقدم مردود جيد حلال المباراة، وفشل في أن يسجل أو يفوز لضمان تأهله بشكل رسمي.

وسجل حسن باندي هدف المباراة الوحيد لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، وكان من الممكن أن يعزز لاعبو منتخب بوركينا فاسو بالهدف الثاني بعد محاولا عديدة في غياب كبير للاعبي الرأس الأخضر.

هدف بوركينا فاسو قبل قليل ، هذا الي يسمونه

هدف بـ الغغغغصب 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RNjYrjJabF — توكس | T w x x 7 (@twx07) January 13, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بوركينا فاسو لـ3 نقاط ليتساوى مع الرأس الأخضر، بعدما حسم منتخب الكاميرون بطاقة الترشح الأولى بحصوله على ستة نقاط.