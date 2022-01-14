أوقاف القاهرة تطلق حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن هدف الحملة هو تنظيف أسطح المساجد من أية مخلفات أو كهن أو خلافه تكون على أى سطح من أسطح المساجد ، والعمل على جمعها وتخريدها بمعرفة مخازن الوزارة، وذلك فى ضوء حملة موسعة تقوم بها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن بيوت الله عز وجل أمانة فى أعناقنا جميعًا ، ويجب صيانتها والقيام بكل ما من شأنه تهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخليًّا وخارجيًّا، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف لكل من يقوم بها.