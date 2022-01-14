مُمثل الأغلبية يشيد بحفل ختام منتدي شباب العالم: نهاية عظيمة تليق بحدث هو الأعظم فى تاريخ الإنسانية

/672295/ممثل-الأغلبية-يشيد-بحفل-ختام-منتدي-شباب-العالم-نهاية-عظيمة-تليق-بحدث-هو-الأعظم-فى-تاريخ-الإنسانية

أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الأغلبية، بحفل ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام، وبحضور الرئيس السيسي، مؤكدا على أنها نهاية عظيمة وختام رائع ومبدع لحدث هو الأعظم في مسيرة الإنسانية، فضلا عن كونها نهاية تليق بتاريخ وحضارة الدولة المصرية العريقة.

دوت الخليج ممثل الأغلبية أشرف رشاد يشيد بختام منتدى شباب العالم وأضاف المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، "عاشت مصر مهد الحضارات الإنسانية، ورمز الإبداع والإلهام، ومنارة السلام والتسامح، ومنبع الأمل والحرية". جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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