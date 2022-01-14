إمام بالأوقاف يعلق على تكريمه من السيسى فى منتدى شباب العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أبو هاشم، خلال برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة dmc، إنه أحد خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الدعاة، وتم اختياره من قبل وزارة الأوقاف للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح أنه استفاد كثيرا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأهم ما تعلمه صناعة وعى دينى ووطنى وإنسانى مدرك للواقع بكل إشكالياته وتحدياته ومواجهته بكل قوة وعلم واحترافية ومحاصرة الأفكار المتطرفة ومواجهتها بالعلم.