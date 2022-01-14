رشا راغب: لا يوجد محسوبية فى الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت راغب، خلال حوارها فى برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، إن تدريب الشباب استمر خلال فترة كورونا والحجر، وهذه الفترة رسخت استخدام التكنولوجيا بشكل أوسع.

وقالت إن المتدربين بذلوا مجهودا كبيرا فى التعلم خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، مشيرة إلى أنه بدأت العودة والحضور تدريجيا فى الأكاديمية.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة رشا، إن الأكاديمية حصلت على اعتمادات دولية من أعرق مؤسسات الاعتماد المتخصصة فى العالم خلال 48 شهرا.

وأضافت، أن إنجازات الأكاديمية تم بمجهود جميع العاملين بها، حيث دربت 820 ألف متدرب من مصر وإفريقيا، من خلال 47 ألف ساعة تدريب، و159 برنامجا.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تستعد لإطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل النشء للقيادة، والباحثين للقيادة، والشباب العربى للقيادة.