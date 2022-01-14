الطاهرى: الشباب هم أصحاب الفرح فى منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى إلى أن حلقة اليوم من برنامج "كلام فى السياسة"، هى حلقة خاصة بمناسبة انتهاء فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وأضاف الطاهرى: "كلنا شاهدنا حفل الختام المبهر الذى احتضنه جبل القمر، فشرم الشيخ زاخرة بكل ما هو غالى ونفيس، كما شاهدنا الإبهار فى استعراض القفز المظلى"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أعلن مجموعة من التوصيات بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم".

وأشار إلى أن الشباب عملوا لشهور علشان يتحدوا التحدى وتتم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم رغم أنف جائحة كورونا".

ونوه الطاهرى إلى أن ضيوف حلقة اليوم من البرنامج، هم ضيوف استثنائيون، وهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وبيشوى نعيم عضو غرفة العمليات بمنتدى شباب العالم، وإيهاب داوود عضو الهيئة التنظيمية بمنتدى شباب العالم، ويوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، وأبانوب رفعت عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم، وأحمد عمر عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم.