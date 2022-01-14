إبراهيم أبو شعيرة يشيد بتنظيم منتدى الشباب..ويؤكد حياة كريمة عكست حرص الدولة على حقوق الإنسان

/672276/إبراهيم-أبو-شعيرة-يشيد-بتنظيم-منتدى-الشبابويؤكد-حياة-كريمة-عكست-حرص-الدولة-على-حقوق-الإنسان

وأشاد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، بتنظيم وإدارة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

واوضح النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة من أهم أسلحة التنمية ومحاربة الفقر، مؤكدة أن التنمية حق أصيل من حقوق الانسان، ذلك وان حقوق الإنسان تتضمن الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية، لافتا إلى أن "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم يستهدف تحسين مستوي خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.