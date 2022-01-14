السفير البريطانى بالقاهرة يتحدث العربية فى مساء dmc: كنت محظوظا بتعلمها

جدة - نرمين السيد - تحدث السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، باللغة العربية، خلال استضافته فى برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة dmc، إذ قدم حلقة خاصة من شرم الشيخ على هامش ختام منتدى شباب العالم 2022.





وقال السفير البريطانى، إنه كان محظوظا بتعلم اللغة لعربية فى بداية الألفية الجديدة، مؤكدا أنه كان أصغر مسئول فى السفارة البريطانية فى مصر. وتابع: "تعلمت العربية فى المركز الثقافى البريطانى فى العجوزة وكان لدى فرصة ذهبية وأنا شاب أن اتعلم اللغة العربية". وأوضح: "علينا كلنا أن ندخل فى حوار عميق بين الجيل القادم والجيل القائد الحالى كى نحل بعض الأزمات والمشكلات، وكل الموضوعات الطارئة للغاية".

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