تفاصيل الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم فى النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأقيم الحفل الختامى فى النصب التذكارى لإحياء الإنسانية "الميموريال"، والذى افتتحه الرئيس خلال فعاليات منتدى شباب العالمفى نستخته الثانية بمدينة شرم الشيخ عام 2018، ليكون بمثابة رسالة خاصة للإنسانية، حيث اجتمع 195 فنانا يمثلون 195 دولة مختلفة على أرض مصر ليقوموا بنحت نصب تذكارى للقلوب البشرية ليعيدوا بفنهم إحياء الإنسانية التى نسعى إليها.

وشهد الحفل الختامى عرض فيديو يلخص فعاليات المنتدى هذا العام، كما استمع الحضور بمشاهدة عرض "سكاى دايف" مبهر زين سماء الميموريال، فضلا عن عرض 3 أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار والإبداع وهو فيلم "القلوب"، وفيلم "مشروع "النصب التذكارى للإنسانية، وفيلم "ألوان حقيقية"، وعرض "الشادو شو"، كما تم تقديم فقرة غنائية بمصاحبة "الدرون شو".

تكريمات منتدى شباب العالم 2022

كما كرم الرئيس عددا من النماذج الشبابية الملهمة حول العالم، وتضمنت القائمة كلا من، مايلنين وانج – كندا، تسنيم قنديل – السعودية، كلاريس آيكى – الكاميرون، سالى عبد الخالق - مصر، محمود عبد المجيد - مصر، رابى جويا - السنغال، كارولينا تورنسى – أمريكا، كاليب انوبيل- غانا، دينا أيمن- مصر أميناتو تراورى – مالي، روبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية، محمد حسن – مصر.

وفى ختام الحفل، ألقى الرئيس كلمة بعث من خلالها رسالة من مصر إلى العالم، ودعا فيها إلى استنهاض العزائم وإنقاذ الإرادة للضمير الإنسانى لتحقيق البناء والتنمية، وأن ننحى الصراعات جانبا ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل العالم باق ينبض بالحياة ومفعم بالإنسانية.

توصيات منتدى شباب العالم 2022



وفى ذات السياق، أعلن الرئيس توصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم كالآتى:

1- إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

2- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

3- تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ.

4- تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسؤولية تجاه محيطنا.

5- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى وللافريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

6- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم على أن تعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة.

7- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

8- تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.