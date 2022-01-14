موجز دوت الخليج: إصابات كورونا تتخطى الألف.. وميدو يفتح النار على كيروش

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1011 حالة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:
عاجل.. الإصابات تتخطى حاجز الألف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم
السيسى يكرم النماذج الشبابية الملهمة فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم
إخراج الجثث المحنطة وعرضها فى المتاحف.. الإفتاء توضح الحكم
السفير البريطانى بالقاهرة يتحدث العربية فى مساء dmc: كنت محظوظا بتعلمها
مصر تستقبل مليون جرعة من لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا (فيديو)
حالة الطقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار فى هذه المناطق
أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا
الأرجنتين.. تسجيل أكثر من 128 ألف إصابة جديدة بكورونا
2991 وفاة جديدة بفيروس كورونا بأمريكا خلال 24 ساعة
كورونا يلتهم البرازيل من جديد.. نحو 100 ألف إصابة خلال يوم
استفزاز واضح.. كوريا الشمالية تعلق على العقوبات الأمريكية
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