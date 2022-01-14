نماذج ملهمة.. أسماء المكرمين فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وشملت قائمة المكرمين كلا من:

- مايلنين وانج - كندا/ الصن، مهندسة مكاترونيكس وتعمل كمطورة برامج فى مجال الأمن السيبرانى فى شركة اتصالات كبرى.

- تسنيم قنديل – السعودية، درست الاتصالات والإعلام، وأمضت عاما فى الخارج فى لندن للتخصص فى صناعة الأفلام.

- كلاريس آيكى – الكاميرون، درست مجال السياحة والسفر فى الجامعة الكاثوليكية فى ياوندى بالكاميرون، وسافرت إلى بعض دول العالم.

- سالى عبد الخالق - مصر، خريجة الأكاديمية البحرية من كلية نظم ومعلومات إدارية، كما شاركت فى مسرح الجامعة، وسافرت إلى عدة دول فى آسيا وأوروبا.

- محمود عبد المجيد – مصر، مؤسس “Have a Dream”، والتى وفرت فرصا لشباب العالم للتطوع وتعليم الأطفال فى الأماكن التى تحتاج إلى دعم فى 35 دولة.

- رابى جويا - السنغال، هى المؤسس والرئيس التنفيذى لـ Teach For Senegal، لتعليم الأطفال. كما أنها ساعدت فى الأبحاث الخاصة بالعنف ضد المرأة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بجامعة ولاية أريزونا.

- كارولينا تورنسى –أمريكا/ الأرجنتين، رئيس برلمان الشباب العالمى للمياه، وتتولى مناصب متعددة فى برنامج تطوير القيادة الهندسية، كما أنها شغوفة بإحداث تغير إيجابى فى مجال المياه من خلال التضمين الهادف لأصوات وأفكار الشباب.

- كاليب انوبيل- غانا، فى سن 18 عام، طور تكنولوجيا زودت 50000 أسرة بالطاقة المتجددة فى غانا ووفرت 50 فرصة عمل للشباب. تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 20 رائد أعمال عبر إفريقيا.

- دينا أيمن- مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أصغر دكتور فى جامعة

New Jersey Institute of Technology، وأيضا مديرة برامج فى شركة مايكروسوفت الأمريكية.

- أميناتو تراورى – مالى، حازت على جائزة الاتحاد الأفريقى للشركات الناشئة. حيث أسست شركة Titan Cosmetics بالتعاون مع النساء فى المناطق الريفية الفقيرة.

- روبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية، هو الرئيس التنفيذى للتسويق فى Hyperloop Transportation Technologies. ويعمل على توفير النقل عالى السرعة إلى مصر وجميع انحاء العالم.

- محمد حسن – مصر، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى توفاه الله أثناء جائحة كورونا.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.