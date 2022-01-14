عروض دولية متعددة الفنون والثقافات فى ختام مسرح شباب العالم (صور)

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وعلى خشبة مسرح شباب العالم، قُدم العرض المسرحى "سالب واحد" الذى حصل على أكثر من 25 جائزة من عدة مهرجانات مسرحية، وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون "معهد الفنون المسرحية"، وتدور فكرته الأساسية حول القصص المُلهمة للأطفال ذوى الهمم وأسرهم، مع تسليط الضوء على الآباء والأمهات الذين يبذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى فهم وإدراك الطرق السليمة للتواصل مع أبنائهم من ذوى الهمم، وتحفيزهم لتحقيق أحلامهم. وتتجلى الرسالة الرئيسية للعرض فى فى المقولة التالية "ليس كل ما يجول بخاطر الإنسان يمكن التعبير عنه".
وضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2021، وتعد شركة بالم هيلز للتعمير- الرائدة فى التطوير العمرانى على مدار أكثر من 20 عامًا ومدينه باديا، أول المدن المستدامة فى مصر وأول مدينة متكاملة فى غرب القاهرة، راعى رسمى لمسرح شباب العالم فى نسخته الثالثة، بهدف دعم وتشجيع المواهب الشابة فى إطار النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم..
عن مسرح شباب العالم
مسرح شباب العالم نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.
انطلق مسرح شباب العالم فى نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم لعام 2018 وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع بإدارة المنتدى بتكرار التجربة فى النسخة الثانية من مسرح شباب العالم عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة وقدم 44 عرضا، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية، وقد تقرر عقده فى نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية.
عن منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.
واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
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