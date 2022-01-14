تصريحات السيسى بآخر أيام منتدى شباب العالم تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - من جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مصر دولة القانون والحريات" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مصر من أوائل الدول التى كانت لها إسهامات فى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، ولها ثوابت فى تعزيز التعاون معها، وأكد أن مصر تتعامل بانفتاح شديد مع هذه المنظمات وتريد الاستفادة منها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى مع «شركاء التنمية»، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ، وقال الرئيس السيسى، موجها حديثه للمنظمات الدولية المشاركة: «إن وجودكم معنا فى منتدى شباب العالم صورة مشرفة لنا وللمؤتمر، وتعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم».

وأضاف أن مصر من الدول التى كان لها السبق فى الاشتراك بالمنظمات المختلفة، بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأيضا الاتحاد الإفريقى وباقى المنظمات، وشدد على أن مصر لها ثوابت فى تأكيد وتعزيز التعاون مع هذه المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن مصر تعاملت بانفتاح شديد معها للتعلم والاستفادة من خبراتها الكبيرة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله «بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وكنا جادين جدا، وما قلناه فى حديثنا مع صندوق النقد الدولى كان فى منتهى الوضوح، وهو أننا جادون فى تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته، لأننا ندرك تماما أن الصندوق لديه القدرات والخبرات اللازمة التى إذا استطاعت الدول تنفيذ المشورة الفنية للمسار الذى يتم طرحه سيكون النجاح مؤكدا.

وواصل الرئيس: «ليست الحكومة فقط هى التى نفذت التزامها تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدا أن الشعب المصرى تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادى ولم يخرج مواطن مصرى واحد للتعبير عن أن هذا الإصلاح يؤلمه، وقال فى الوقت نفسه: «لم نكن نعرف أن هناك "كوفيد ــ 19"، لكن حينما سرنا فى هذا المسار مع الصندوق كنا أمناء مع أنفسنا فى تنفيذ الاتفاق فكانت النتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإننا إذا استفدنا من الخبرات المتوفرة لدى المنظمات الدولية سيعود علينا بالنفع واستكمل: «استفدنا من العلم والخبرة التى قدمتها المنظمات الدولية التى كانت لديها المبادرة والمبادأة.

ولفت الرئيس إلى أنه حينما أجرى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لم يجد منه إلا كل تفهم لظروف مصر وأحوالها وخصوصية مسارها، ولم يفرض الصندوق على مصر أى مسار.. مشيرا إلى أن تجربة مصر مع الصندوق كانت مبنية على النقاش والحوار الذى اتسم بالمهنية والاحتراف، وتابع: «لذلك انتهينا من المرحلتين الأولى والثانية من التعاون بنجاح ونحن مستمرون حتى نستفيد من خبرات تلك المؤسسة التى تمتلك الخبرة الهائلة والتراكمية وحتى يكون الصندوق كذلك شاهدا على ما قمنا به من إجراءات.. وهذه ثوابت عندنا».

فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب"، أن الرئيس السيسى شهد، حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نسخته الرابعة، الذى يعقد تحت شعار "العودة معا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى؛ لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتضمن حفل خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعربت رئيس وزراء توجو فيكتوار توميجا داجبى- فى كلمة عبر الفيديو "كونفرانس" بالإنابة عن رئيس توجو- عن امتنانها للرئيس السيسى على تنظيم منتدى شباب العالم، ولجميع المشاركين الشباب فى المنتدى.

وقالت: إن أكثر من 70% من سكان القارة الإفريقية من الشباب يمثلون قوة يجب أن تضطلع بدورها فى التحول الاقتصادى لبلدان القارة، لكى تحقق إفريقيا أهدافها وتستغل إمكانياتها على كافة المناحى.

وأضافت: أن تغير المناخ وجائحة كورونا تتطلب البحث عن حلول مشتركة بين بلدان القارة الإفريقية.. مشيرة إلى أنه على القيادة السياسية ضرورة توفير الفرص للأجيال والشباب وعلى وجه الخصوص.

ولفتت رئيس وزراء توجو إلى أن بلادها أطلقت استراتيجية 2025، لتواكب التحول التكنولوجى والتهديدات الصحية الخطيرة، ووضعت خريطة طريق للنهوض بعملية الإدماج الاجتماعى من خلال تعزيز الاستثمار فى الصحة ورأس المال البشرى، وتوفير فرص العمل من خلال استثمار الموارد الطبيعية.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جيرد مولر، إن التنوع البيولوجى والتغير المناخى يشكلان أعباء إضافية ويهددان بقاء كوكب الأرض على قيد الحياة.

وأوضح مولر- خلال كلمته عبر تقنية (فيديو كونفراس)- أن جائحة كورونا أثرت على العالم بأثره خاصة النواحى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من جميع مناحى الحياة.. مطالبا بالمزيد من التضامن الدولى من أجل التصدى لهذه التحديات.

وأعرب عن رفضه لقيام بعض الدول باكتناز اللقاحات والجرعات التنشيطية المعززة الثالثة ضد فيروس كورونا، بينما معدل التلقيح فى إفريقيا بلغت نسبته 8 % فقط.

وقال إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تعمل على تعزيز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة وتوفير الحماية البيئية للجميع، فضلا عن العمل على تعزيز عملية إنتاج اللقاحات فى الدول النامية ولا سيما فى قارة إفريقيا.

بينما ذكرت، صحيفة "الجمهورية" أنه تم عرض فيلم تسجيلى عن رحـلـة بـنـاء صـرح الأكاديمية الوطنية للشباب، خلال فعاليات اليوم الختامى لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ.. وبدأ الفيلم التسجيلى بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسى خاطب فيها الشباب، قائلا: «شـبـاب مـصـر والـعـرب وإفريقيا أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون انـحـراف عـن الأهـداف الـسـامـيـة».

وأكد الفيلم التسجيلى أن «الجمهورية الجديدة» أولت أهمية كبيرة للشباب، مستشهدا فى ذلك بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، قال فيها: «إن الإنسان المصرى هو أهم وأغلى ما نمتلكه مـن ثـروات، إن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا».

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إطلاقها فى عام 2017، والتى تعد «المشروع القومى لبناء الإنسان»، عقب إعلان الرئيس السيسى «قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بوضع تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية».

وأضافت صحيفة "الجمهورية" أن الشركاء الدوليون للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل وجهوا، عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، التهنئة لخريجى الدفعات الجـديـدة بالأكاديمية على استكمال البرنامج الكبير للتدريب، معربين عن تمنياتهم بـأن يـكـون الـبـرنـامـج سـاهـم فـى تـزويـد الشباب بالمهارات التى تمكنهم من مواجهة التحديات الآنية، وفى المستقبل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ونوه الشركاء إلى أن المتدربين فى برنامج الأكاديمية الوطنية أظهروا مهارات قيادة ممتازة من خلال مشاركاتهم الفعالة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.. معربين عن سعادتهم بمشاركة نسبة كبيرة من النساء فى البرنامج التدريبى من قطاعات مختلفة.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى جدد تأكيده على تمسك مصر بوجود اتفاق قانونى ملزم فيما يخص ملف "سد النهضة"، وكذا الدعم المتواصل لكافة القضايا الإفريقية، مؤكدا احترام الخصوصية وعدم السماح بالتدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة.

وأضاف الرئيس خلال حديث لشركاء التنمية الدوليين اجتماع على هامش فعاليات منتدى شباب الـعـالـم، أمس، أن مصر تـوجـه كل أجهزتها وقدراتها لمحاربة الفساد، وأن الدولة لن تسمح أو تقبل بالفساد، وهذا كلام غير سياسى، نحن دولة تريد أن تتخلص من كل شيء سيئ وسلبى يعيق تقدمها، فالفساد قرين الإرهاب، لأنه يخرب ويدمر البلاد.

ولفت إلى ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الدولة فى مشروعات التنمية المختلفة: 100 مليون مواطن، ونسبة الشباب تقترب من 60%، ونريد لهم فرص عمل متنوعة، لذا نقول إن أى شركة من القطاع الخاص تريد عمل مشروع نحن داعمون لها ومستعدون للمساهمة معها من باب التشجيع.

وتـطـرق «السيسي» إلى قضية الهجرة غير الشرعية: «يعيش 6 ملايين مواطـن غيـر مصرى على أرضنا، ولم يحدث أن سمحنا للملايين بأن تعبر مصـر وتخرج عبر البحر المتوسط، أو صدرنا عدم الاستقرار لأوروبا؛ بل احتفظنا بهم هنا يعيشون معنا، لأن هذا مسار أخلاقى وإنسانى على أرض آمنة».

ونوه إلى أن مصر تستعد بشكل جاد لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل: «نعد للمؤتمر بشكل جاد، ونتحرك كمؤسسات وكدولة بما تعنيه الكلمة، عندما يعقد المؤتمر سنكون جهزنا وعملنا كل ما يمكن عمله من أجل نجاحه، والشباب سيكونون ضمن منظومة عمل المؤتمر وأحد مكونات نجاحه وسيكون صوتهم مسموعا».

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت "المصرى اليوم" أن نوة "الفيضة الكبرى" ضربت مدينة الإسكندريـة والـسـاحـل الشمالى، ما تسبب فى هطول أمطار، صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتوقف حركة الملاحة بساحل البحر المتوسط.. مشيرة إلى أن المحافظ، محمد الشريف، قرر رفع درجة الاستعداد القصوى والـطـوارئ بـالأحياء والأجـهـزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ونقلت الصحيفة عن أحمد بريقع، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، تأكيده أن الأمطار لم تسبب أى تأثير على حركة الملاحة البحرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وبلغت سـرعـة الـريــاح 30 كـيـلـومـتـرا/ الساعة، وارتفاع أمواج البحر 2.5 إلى 3 أمتار، فيما سجلت درجة الحرارة على المحافظة 17 للعظمى و12 للصغرى.

وأضافت الصحيفة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، أعلنت استمرار توقف حركة الملاحة فى «المتوسط»، لليوم الخامس على التوالى، بسبب تدهور الطقس. ورست المراكب على شاطئ بحيرة البرلس، وبقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس، المطلة على «المتوسط».

ووجـه المـحـافـظ، جـمـال نورالدين، الأجهزة المعنية ورؤساء المدن والـقـرى بعموم المحافظة بالتعامل الفورى مع التغيرات التى تشهدها المحافظة