الأرصاد: أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
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