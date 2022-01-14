/672296/مباريات-اليوم-الجمعة-ختام-الجولة-الأولى-بكأس-الرابطة-المصرية

يشهد اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يناير، على العديد من المباريات في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بجانب مباراة الدوري الإنجليزي، والسعودي، وإلى ذلك ختام الجولة الأولى من منافسات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق منافسات اليوم الثالث والأخير، من الجولة الأولى، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بالمجموعة الثالثة والتي يأتي الزمالك على رأس المجموعة.

مباريات أمم أفريقيا

الجابون وغانا، الساعة التاسعة مساء.

المغرب وجزر القمر، الساعة السادسة مساء.

السنغال وغينيا، الساعة الثالثة مساء.

مباريات كأس الرابطة المصرية

الزمالك وانبي، الساعة الثانية والنصف مساء.

غزل المحلة وطلائع الجيش، الساعة الخامسة مساء.

سيراميكا كليوباترا وفاركو، الساعة الخامسة مساء.

الدوري الإنجليزي

برايتون وكريستال بالاس، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الفرنسي

نيس ونانت، الساعة العاشرة مساء.

الدوري السعودي

الاتفاق والشباب، الساعة الخامسة مساء.

أبها والباطن، الساعة الثالثة مساء.

الرائد والاتحاد، الساعة الثانية والنصف مساء.

الكاميرون تحجز أول المتأهلين للدور المتقدم بأمم أفريقيا

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء.

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 8، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق 53 و55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4.

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

بوركينا فاسو والرأس الأخضر

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وسجل حسن باندي هدف المباراة الوحيد لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، وكان من الممكن أن يعزز لاعبو منتخب بوركينا فاسو بالهدف الثاني بعد محاولا عديدة في غياب كبير للاعبي الرأس الأخضر.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بوركينا فاسو لـ3 نقاط ليتساوى مع الرأس الأخضر، بعدما حسم منتخب الكاميرون بطاقة الترشح الأولى بحصوله على ستة نقاط.