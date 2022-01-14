/672300/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم
يبحث الكثير من المواطنين على التكاليف المادية الخاصة بالمواد الغذائية والفواكة وأيضًا الخضروات فى الأسواق المحلية.
دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والتى تشهد فى الوقت الحالي تراجع نسبي، وإليكم التفاصيل:-
أسعار الخضروات
-الطماطم بين 3 و6 جنيهات -البامية بين 6 إلى 9 جنيهات. -البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه. -القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات -البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه. -البسلة بين 4 إلى 5 جنيهات -الكوسة بين 3 و5 جنيهات. -الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها. -الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات. -الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات -الخيار البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه -الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة
-الفراولة بين 7 و10 جنيهات. -البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات. -الرمان بين6 و 9 جنيهات -الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات. -الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات. -الجوافة بين 4 و8 جنيهات. -المانجو العويس بين 19 و25 جنيها. -المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
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