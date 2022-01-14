/672300/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والتى تشهد فى الوقت الحالي تراجع نسبي، وإليكم التفاصيل:-

أسعار الخضروات

-الطماطم بين 3 و6 جنيهات -البامية بين 6 إلى 9 جنيهات. -البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه. -القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات -البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه. -البسلة بين 4 إلى 5 جنيهات -الكوسة بين 3 و5 جنيهات. -الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها. -الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات. -الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات -الخيار البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه -الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

-الفراولة بين 7 و10 جنيهات. -البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات. -الرمان بين6 و 9 جنيهات -الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات. -الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات. -الجوافة بين 4 و8 جنيهات. -المانجو العويس بين 19 و25 جنيها. -المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.