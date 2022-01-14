تداول27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

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دوت الخليج وأكد المركز الإعلامي للميناء، أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1184 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطاران آخران بعد أن فرغا عدد 50 حاوية قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6358 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147 ألفا و80 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140 ألفا و928 طنا .

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37126 طنا شملت "6750 طن فوسفات و 11650 طن ملح و1965 طن أسمنت و 60 طن نترات و2660 طن كوارتز و1850 طن رمل و12200 طن يوريا"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و588 طنا تشمل "10400 طن ذرة و 2500 طن خردة و102 طن خشب زان و 329 طن بسلة و 5105 أطنان من الحديد و 3850 طن زيت و60 طن سكر و300 طن فول صويا و19942 طن قمح" .

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وكان قد شهد ميناء دمياط، أمس، تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأكد المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفا و830 طنا، تشمل 11500 طن فوسفات، و900 طن ملح، و4250 طن أسمنت، و1440 طن نترات، و1140 طن كوارتز، و4600 طن يوريا.

أما حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 49 ألفا و687 طنا، تشمل 13543 طن ذرة، و3000 طن خردة، و789 طن خشب زان، و1715 طن بسلة، و2410 أطنان ابلاكاش، و1548 طن حديد، و2210 أطنان زيت، و1281 طن سكر، و5400 طن فول صويا، و17791 طن قمح.

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1080 حاوية مكافئة، تضمنت خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى دول "الإمارات والسعودية والأردن وهولندا وسلوفينيا واندونيسيا وإنجلترا وأمريكا والهند وإيطاليا والمانيا وسريلانكا والصين ومالطا".

أما عدد الحاويات الوارد بلغت 286 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1527 حاوية مكافئة.

هذا ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء لـ 144 الفا و118 طنا، أما رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص بلغ 132 الفا و399 طنا، بينما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5199 شاحنة.