/672302/كورونا-يهدد-كبار-نجوم-الفن-آخرهم-رشوان-توفيق

يهدد فيروس كورونا هذه الفترة كبار نجوم الفن مقامًا وسنًا وأخرهم كان الفنان رشوان توفيق، حيث أصيب عدد منهم خلال الأيام الماضية بالفيروس الملعون والذي جعل الجمهور يقلق عليهم بسبب تهديده لحياتهم. وفي السطور التالية نرصد الحالات الصحية لهؤلاء النجوم.

دوت الخليج ترصد إصابات فيروس كورونا من كبار الوسط الفني سنًا

رشوان توفيق

أصيب الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا، حيث أعلنت الإعلامية هبة رشوان خبر إصابة والدها الفنان القدير رشوان توفيق بكورونا، مشيرة إلى أنه أصيب عندما كان برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضي.

وتابعت هبة رشوان كشف الحالة الصحية لوالدها رشوان توفيق، وقالت أنه شعر ببعض الأعراض وارتفعت حرارته الأربعاء، الماضي، مشيرة إلى أن الفنان القدير أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد شفاءه منها منذ 5 أشهر.

وكتبت هبة رشوان: "الأصدقاء الأعزاء محبتش ازعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا، وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة، دي تاني مرة يُصاب بالكورونا، المرة السابقة من 5 شهور في وقفة عيد الأضحى، اضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره، فوجئت بوالدي بتجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة، أنه تم نقله للمستشفى هذا غير صحيح، هو في البيت بياخد البروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة ومادام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله".

مديحة حمدي

وعلى جانب أخر أصيبت الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا الأيام الماضية، وذلك عقب تواجدها في ندوة كان متواجد بها أيضًا الفنان رشوان توفيق منذ أسبوع.

وقالت الفنانة مديحة حمدي لـ دوت الخليج، أنها أجرت مسحة الفيروس وظهرت بأنها إيجابية وأنها تشعر بتعب شديد.

عبد الرحمن أبو زهرة

وأعلنت فى الايام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصولوا على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت فى الايام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصولوا على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.