المفتى: نجاح منتدى العالم يعكس إيمان القيادة السياسية بالشباب

وقال مفتى الجمهورية فى بيان له، اليوم الجمعة: إن الرئيس يستمع جيدًا للشباب من مختلف الجنسيات، ويتبنى القضايا التى يطرحونها، ويحولها من أفكار إلى سياسات تطبَّق على أرض الواقع.
وأشار فضيلة المفتى إلى أن المنتدى يمثل جمعًا للعديد من شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام من مصر أرض السلام إلى العالم أجمع.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن منتدى شباب العالم يعد فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم، من خلال مشاركاتهم ومداخلاتهم خلال الفعاليات، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم فى محفَل دولى ثرى للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة؛ ما يجعله فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه يعد فرصة للتعرُّف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.
وأشاد مفتى الجمهورية بما صدر من توصيات عن منتدى شباب العالم، ومنها التوصية بعقد قمة لمؤسسات التمويل الدولية والمانحين لبحث مساعدة المجتمعات الفقيرة، ومشاركة الشباب فى قضايا التغير المناخى، والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمى والدولى.
كما أشاد فضيلة المفتى بمطالبة منتدى شباب العالم بإطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنسانى والاجتماعى، وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين.
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