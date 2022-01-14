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المفتى: نجاح منتدى العالم يعكس إيمان القيادة السياسية بالشباب

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كريم شعبان 2022-01-14 09:54 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن نجاح مصر فى عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى نسخته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب فى تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم.

وقال مفتى الجمهورية فى بيان له، اليوم الجمعة: إن الرئيس يستمع جيدًا للشباب من مختلف الجنسيات، ويتبنى القضايا التى يطرحونها، ويحولها من أفكار إلى سياسات تطبَّق على أرض الواقع.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن المنتدى يمثل جمعًا للعديد من شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام من مصر أرض السلام إلى العالم أجمع.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن منتدى شباب العالم يعد فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم، من خلال مشاركاتهم ومداخلاتهم خلال الفعاليات، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم فى محفَل دولى ثرى للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة؛ ما يجعله فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه يعد فرصة للتعرُّف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأشاد مفتى الجمهورية بما صدر من توصيات عن منتدى شباب العالم، ومنها التوصية بعقد قمة لمؤسسات التمويل الدولية والمانحين لبحث مساعدة المجتمعات الفقيرة، ومشاركة الشباب فى قضايا التغير المناخى، والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمى والدولى.

كما أشاد فضيلة المفتى بمطالبة منتدى شباب العالم بإطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنسانى والاجتماعى، وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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