كامل الوزير: الموانئ المصرية تشهد أكبر عمليات تطوير فى تاريخها (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية لمتابعة استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.





وتفقدا صباح الجمعة، أعمال إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، لتستخدم فى نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرسانى 6 حارات منها الطريق الشريانى ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترا.

وعقب الجولة عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة،المنفذة لأعمال التطوير حيث اطلع الوزير على الموقف التنفيذى للمشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف 57 % كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 25% والأرصفة 11% وحاجز الأمواج 90% والطرق الداخلية 19 %.

كما اطلع على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (4.458) مترا، وساحات تداول (3.793.147) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) مترا، وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) مترا، وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر، وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع، ورصيف الفحم بطول (730) مترا، وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع، ورصيف صب سائل بطول (1180) مترت، وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) مترا، وساحات تداول بمساحة (821,982) متر مربع، وكذلك اطلع على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية.

وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل فى كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) فى وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية الكبرى التى تعمل فى مجال تشغيل وإدارة المحطات والتى لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث فى المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).

من جانبه، أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية على أن أعمال التطوير تتم بشكل متوازٍ للموانئ التابعة وهى السخنة والعريش وغرب بورسعيد لتضاهى الموانئ العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، ومن ثم تعزيز خدمات القيمة المضافة لهذه الموانئ بالتكامل مع قناة السويس.

وقال زكى إنه وفقاً لرؤية المنطقة الاقتصادية، نعمل على تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لتكون المنطقة منصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية ،فضلاً عن أن تطوير الموانئ يساهم فى تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافى المميز فى صناعات الطاقة النظيفة وهو ماتشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة فى تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.