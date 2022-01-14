وظائف وتدريب.. الحصاد الأسبوعى لوزارة القوى العاملة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تم قبول طلبات راغبى التدريب مجانا على 8 مهن بـ 5 محافظات، وتوفير 385 فرصة عمل للشباب بمحافظتى البحر الأحمر وبنى سويف،وتعيين 4762 شابا منهم 82 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، موقف تلقى ورصد واستجابة المديريات التابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال العام 2021، وذلك من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

وقال الوزير: إنه ورد على بوابة الشكاوى الإلكترونية الحكومية 92 ألفا و220 شكوى، تم الرد على 83 ألفا و795 شكوى منها مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة، والتى يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة وطلبات العمال، كما تم تحويل 8425 شكوى أخرى إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها.

انتهاء قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبى للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob



وقال وزير القوى العاملة: إن هذه أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا.

وبدأت مديريات القوى العاملة فى 5 محافظات، قبول طلبات راغبى التدريب مجانا على 8 مهن، وذلك بمقر مديريات سوهاج، وبنى سويف، وقنا، ومطروح، والأقصر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، وصيانة المحمول، وأعمال التبريد والتكييف، والتطريز والمشغولات اليدوية، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، والطاقة الشمسية.

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب بأحدث المعارف والممارسات فى المجالات الحرفية المختلفة وتمكينهم بالمهارات اللازمة للعمل محليا واقليميا على المهن المشار إليها، للمنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وتتابع وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد ما تم الاتفاق عليه مع شركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال على مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال على مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية السيد السنجابى، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانونى.

وتمكنت المديرية، من فض إضراب 404 عاملا بالشركة، وذلك بعد أن انتقال لجنة برئاسة مدير المديرية، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها، بناء على طلب قدمته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، لحصول العمال على مطالبهم المشروعة.

كما أجرى قيادات المديرية، جولة تفقدية بإحدى شركات الأدوية، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من جائحة فيروس كورونا المتحور "أوميكرون"، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطط الطوارئ وأهمية التدريب المهنى فى تشغيل الشباب وايجاد فرص عمل لائقة لهم.

وقال مدير المديرية: إنه تم تطبيق إجراءات خطة الإخلاء للعاملين بشركة انترناشونال دراج اجينسى للأدوية (I.D.I) شرق بورسعيد خلال المدة المحددة من قبل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية والتى ظهر منها تدريب العاملين عليها من قبل جهاز السلامة والصحة المهنية بالشركة على أكمل وجه.

ونقل السنجابى خلال الجولة، رسالة وزير القوى العاملة لرجال الأعمال والصناعة، تؤكد أهمية توفير الدعم اللازم للعمال وزيادة الدور التوعوى والتثقيفى لهم للحفاظ على المنشآت والمترددين عليها من أجل زيادة الإنتاج وخلق فرصة عمل جديدة لأبنائنا الشباب، وضرورة توفير كافة الموارد اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 96 فرصة عمل فى عدد من المنشآت السياحية فى مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 4000 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وفى نفس الإطار، وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف وفرت 289 فرصة عمل فى عدد من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، برواتب تتراوح بين 2400 إلى 10 آلاف جنيه، للمؤهلات العليا والمتوسطة، خبرة وبدون، من سن 18 سنة وحتى 45 سنة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير المديرية: أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه -من اليوم وحتى استيفاء العدد المطلوب- إلى مقر مكتب تشغيل شرق النيل بجوار كلية الدراسات الإسلامية مركز بنى سويف.

وشاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج فى المؤتمر الذى نظمته المحافظة تحت عنوان:"الطريق نحو المهنية السياحية" بالاشتراك مع الإدارة العامة للسياحة والغرفة التجارية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالمحافظة.

فى مستهل كلمته أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات أكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء المحافظة، وترسيخ موقعها على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها فى دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وللقوى العاملة على الإهتمام بتدريب شباب وفتيات سوهاج فى دورات الفندقة الشاملة وتخريج كوادر جيدة للعمل فى القطاع السياحى.

وأشار المحافظ إلى تركيز الدولة المصرية على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعة، والزراعة، ومختلف القطاعات الأخرى، مؤكدا أهمية البنية الأساسية المتكاملة فى تحقيق السياحة مردود اقتصادى يسهم فى توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بما يحقق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية إلى الخدمات التى تقدمها القوى العاملة لهذا القطاع بدء من التدريب الفندقى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وفندق هيلتون الأقصر، حيث تم تخريج ثلاث دورات تدريبية تضم 60 متدربا ومتدربة من سوهاج.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4762 شاب منهم 82 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة دمياط، والبحيرة، وسوهاج، وشمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، بلغت 2 مليون و417 ألفا و656 جنيه، والتفتيش على 1796 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 5203 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5203 عاملا.

كما شمل الحصاد نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 64 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 59 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 182 ألفا و601 دولار،أى ما يعادل 2 مليون 680 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وقال وزير القوى العاملة: إن مكتب التمثيل العمالى فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بصرف معاش لوالد ووالدة المتوفى، بإجمالى 4182 دولارا أى ما يعادل 65 ألفا و485 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردنى بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن "محمود.ش.م.ش" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، استرداد 21 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 12 عاملا مصريا، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2021، حيث تم اعتماد 18 عقد عمل، وتسوية 29 شكاوى وديا، وحفظ شكوتين، و16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 47 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم فى ضوء نظام العمل السعودى والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التى بلغت 5 ملايين و361 ألفا و305 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 22 مليونا 436 ألفا و867 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، الوزير تلقى تقرير آخر من الملحق العمالى بجدة، لفت فيه إلى أن المكتب شارك ضمن وفد القنصلية لزيارة وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، حيث تم تأكيد مكتب التمثيل العمالى خلال الاجتماع الرسمى على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وسداد مستحقات العمالة المصرية، وموقف مستحقات العمالة المصرية بالنسبة لعدد من المطاعم، وموافاة القنصلية ببيانات العمالة المصرية وفق التصنيف الجغرافى والأنشطة.

وقال وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلى 7000 ريال، ومزايا أخرى.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن ذلك جاء فى التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف، أن الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى فى الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل فى 30 مسوق و5 مشرفين مبيعات ( تسويق ميدانى فى المنازل) لبيع خدمات الانترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

وتمكن المكتب من تحصيل الحصول على مستحقات عامل مصرى، بلغت 23 ألفا و216 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 97 ألفا و275 جنيها مصريا تقريبا، وذلك بناء على تكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان للمكتب بمتابعة مستحقات العامل"عصر.ع.ر"، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المكتب أشار إلى أن "لجنة سكن العمالة" بالعاصمة بالمملكة العربية السعودية تحققت من أوضاع مليون عامل ورصدت 3 ملاحظات تمثلت فى: عدم الحصول على الترخيص النظامى، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.

وأخيرا، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن دائرة الإسناد الحكومى، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى، أعلنت عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح الجرعة الداعمة، للفئات المعنية وفق ما تقرره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقر العمل لجميع موظفى الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتبارا من 10 يناير الجارى.