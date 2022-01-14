صدمة كبيرة.. وزيرة الهجرة تنعى سفير مصر فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وكتبت الوزيرة خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك": أنعى زميلى وصديقى العزيز السفير علاء رشدى، سفيرنا فى روما، صدمة كبيرة لفقدان إنسان طيب القلب، دمث الخلق، أمين فى عمله ومحب لوطنه، قلبى مع زوجته الغالية علياء وأبنائه وكل محبيه".

ونعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدى، الذى وافته المنية منذ قليل اليوم.

وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت وزارة الخارجية، إن المرحوم السفير علاء رشدى كان مثالاً يُحتذى به فى دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهنى وقدوة فى العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.