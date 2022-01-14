عاجل.. الخارجية تعلن وفاة السفير علاء رشدى: مثال يحتذى به

جدة - نرمين السيد - وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان. وقالت وزارة الخارجية، إن المرحوم السفير علاء رشدى كان مثالاً يُحتذى به فى دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهنى وقدوة فى العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.

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