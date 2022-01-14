أول تعليق من جامعة الدول على وفاة السفير علاء رشدى

جدة - نرمين السيد - وكتب زكى خلال صفحته على موقع "فيس بوك": يحزننى جدا أن أنعى السفير الصديق علاء رشدى الذى وافته المنية فجر اليوم، صدمة كبيرة لى وللزملاء من أبناء الخارجية المصرية، كان رجلا محترما عف اللسان نظيف القلب هادىء الطبع دبلوماسيا مشرفا لوطنه وصديق الجميع.

وتابع: تقاطعت بنا طرق الخارجية مرتين عندما خلفنى فى البرازيل ومن قبلها فى الجامعة العربية، خالص العزاء لزوجته الفاضلة السيدة علياء وأولاده ولأسرته الصغيرة وأسرة الخارجية جميعا.

ونعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدى، الذى وافته المنية منذ قليل اليوم.

وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت وزارة الخارجية، إن المرحوم السفير علاء رشدى كان مثالاً يُحتذى به فى دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهنى وقدوة فى العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.