إجراءات لأول مرة بامتحانات الصف الرابع الابتدائى غدا

جدة - نرمين السيد - ولأول مرة تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائى فى توقيت واحد على مستوى الجمهورية عن طريق جدول امتحانات موحد تم وضعه من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

امتحانات الصف الرابع الابتدائى

وتمثل امتحانات الصف الرابع الابتدائى هذا العام تجرِبة جديدة يتم تطبيقها لأول مرة، حيث تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها أعمال الامتحانات التى تعقد داخل المدارس بدءًا من منتصف شهر يناير الجارى.

ويتولى موجهو المواد الدراسية فى كل إدارة تعليمية وضع امتحان موحد لطلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارة، فمثلًا موجه أول مادة اللغة العربية يضع امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارة التعليمية، وذك وفقًا لمواصفات حدَّدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بحسب بيانات التربية والتعليم.

ومن المقرر تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائى داخل المدارس، ففى كل مدرسة ابتدائية كنترول، وأعمال التصحيح تتم داخل كنترول المدرسة، مؤكدة أن الغرض من الامتحانات هو أن يجتاز الطالب الاختبار، وليس تجميع الدرجات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى:

السبت 15 يناير

امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 16 يناير

امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 17 يناير

امتحان مادتى الدراسات والتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 18 يناير

امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الخميس 20 يناير

امتحان مادة الرياضيات.