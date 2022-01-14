عاجل- غلق جزئى لشارع البحر الأعظم.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية.

وتنفذ الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى أعلى شارع البحر الأعظم، مما يستلزم غلق جزئى بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى بالاتجاهين وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال (ونش عملاق) لمدة يومين، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى صباح السبت الموافق 15/1/2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة الـ 5 صباحا فقط دون تعطيل لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل اتجاه لسير المركبات.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين بمسار الأعمال.