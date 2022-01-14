الصحف الكويتية تبرز توصيات وختام فعاليات منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، ختام فعاليات وتوصيات منتدى شباب العالم بمدينة شرك الشيخ، كما تناولت باهتمام تصريحات الحكومة الكويتية حول العمل على عدم إغلاق المطار وموافقة مجلس الأمة على قانون المطبوعات والنشر المرئى والمسموع.





فذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "اليوم الختامى للمنتدى.. السيسى يشهد احتفالية تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب"، أن منتدى شباب العالم دعا فى توصياته إلى عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، وإشراك الشباب فى قضايا التغير المناخى والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمى والدولى.

أما صحيفة "الجريدة" الكويتية فذكرت تحت عنوان "إغلاقات كورونا باتت من الماضى"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» الشيخ حمد الجابر أن «الإغلاقات بسبب الفيروس أصبحت من الماضى، ولن نقترب منها، ولن تكون هناك دراسة أونلاين»، معربا عن أمله «أن نتجاور هذه الموجة على خير».

وقال الجابر، فى تصريح بمجلس الأمة أمس، «نحن الآن بين معادلتين: صحة المواطن والمقيم، والمعادلة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ونسعى لعمل موازنة بينهما»، مضيفا أن اللجنة تحاول قدر المستطاع عدم التضييق على أهل الكويت، بعدم إغلاق المطار، «ونسعى ألا تكون المدارس أونلاين بل حضوريا، لأننا رأينا سلبيات الدراسة عن بعد».

فيما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن مجلس الأمة ناقش فى جلسة خاصة أمس الخميس عددا من القوانين المدرجة على جدول الأعمال فيما يتعلق بموضوعات الإعلام المرئى والمسموع والمطبوعات والنشر، وتكويت الوظائف وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى كما وافق المجلس بالمداولة الثانية على تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر وتعديل بعض أحكام الإعلام المرئى والمسموع، كما وافق بالمداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.