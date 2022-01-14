التنمية المحلية والشباب تدشنان مبادرة إيجى تراك لدعم ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - دشنت وزارتا التنمية المحلية والشباب والرياضة، الصفحة الرسمية لمبادرة "ايجى تراك" عَلِى الموقع الرسمى لكلا الوزارتين عَلِى الإنترنت وصفحتهما الرسمية عَلِى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





وتأتى هذه المبادرة فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع فى دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها فى توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإطلاق وتنفيذ مبادرة "إيجى تراك" والمعنية بتيسير كافة الإجراءات وتقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساندة الراغبين فى إقامة هذا المشروع المعنى بوحدات الطعام المتنقلة، فى كافة النواحى الفنية والإجرائية والتمويلية من خلال منظومة الشباك الواحد فى إطار القانون رقم (92) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2019م، الموضحة لاشتراطات التقدم من (صورة الرقم القومى للمتقدم، صحيفة الحالة الجنائية حديثة وغيرها كذا (الإجراءات المُيسرة لاستخراج التراخيص اللازمة، المواصفات الآمنة والصحية لوحدات الطعام المتنقلة، موقع الوحدة، قائمة بموردين الوحدات والآلات والمعدات، التدريب الفنى والإدارى، التمويل اللازم، .... إلخ).

وأشارت الوزارة إلى أنه يستفيد من هذه المبادرة كافة فئات المجتمع من 21 وحتى 55 سنة، وكذلك ذوى الهمم من الراغبين فى الاستفادة من المبادرة، ويتم التنفيذ فى الأماكن التى تخصصها كل محافظة بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت أنه نظرا لأهمية المبادرة من الناحية القومية، واهتمام القيادة السياسية بها، بالإضافة إلى الاهتمام المضاعف الذى توليه الحكومة للمبادرات الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل حقيقية، فلقد تم وبالتنسيق مع المحافظات على توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة فى 8 محافظات "القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، بورسعيد".

كما نجحت جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزارة الشباب والرياضة فى مواقع متعددة فى باقى محافظات الجمهورية، وقد تم الحصر المبدئى للأماكن التى يمكن التنفيذ بها.

وسوف يتم تخصيص منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

وأضافت أن المبادرة تقوم بالعمل على تقديم حزمة من الخدمات للراغبين فى الاستفادة من المبادرة والتى تتضمن تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة، و التعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات بأسعار تنافسية وبمميزات نسبية، فضلا عن توفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفى مواقع متميزة، والتنسيق للراغبين مع موردى الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وبأسعار تنافسية، والتمويل من مصادر متعددة فى حالة الاحتياج للتمويل.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات المرحلة الأولى سوف تعمل على إتاحة ما يعادل 5400 فرصة عمل مباشرة ناشئة عن توفير عدد 900 وحدة طعام متنقلة الأمر الذى ينشأ عنه تنامى فرص العرض من منتجات هذه الوحدات مساهمة فى إشباع الطلب على هذه النوعية من السلع والخدمات.