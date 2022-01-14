وزير النقل يتفقد مواقع العمل في مشروع تطوير ميناء السخنة (صور)

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة حيث تفقدا أعمال إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، لاسيما الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، فضلا عن شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرسانى 6 حارة منها الطريق الشرياني ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر.

دوت الخليج و عقد وزير النقل، بعد الجولة التفقدية اجتماعاً موسعاً مع شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة،المنفذة لأعمال التطوير حيث اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف 57 % كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 25% والارصفة 11% وحاجز الامواج 90% والطرق الداخلية19 %.

كما اطلع علي مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (4.458) متر وساحات تداول ِ(3.793.147) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع ،ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع ، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) متر وساحات تداول بمساحة (821,982) متر مربع، بالإضافة إلي اطلاعه علي مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتم جميع الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد حتي يتم الانجاز، لافتا انه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليتواكب مع أحدث الموانئ العالمية، ويكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر حتي يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأكد وزير النقل، أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء نتيجة ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة دوت الخليج).