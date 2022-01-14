/672297/القبض-على-زائر-حاول-إدخال-مواد-مخدرة-لسجين-بدائرة-قسم-طهطا-بسوهاج

نجح ضباط قسم طهطا شمال محافظة سوهاج فى القبض على عامل حاول ادخال مواد مخدرة لسجين داخل القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد ياسر أبو كريشه، مأمور قسم شرطة طهطا بالقبض على عامل حاول ادخال مواد مخدرة لسجين بالقسم.

وأكد الرائد محمد جادالله، رئيس مباحث شرطة قسم طهطا، انة تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة سجن قسم طهطا من ضبط المدعو محمد ج م - 29 عام -عامل - ويقيم بندر طهطا وبحوزته 7 قطع متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 20 جرام وهاتف محمول صغير الحجم داخل بعض الملابس حال محاولته إدخالها للمسجون محمود ن ع ع ا - 25 عام - عامل - ويقيم بندر طهطا والمحبوس إحتياطياً علي ذمة قضية جنايات قسم طهطا "مخدرات " مبدأ حبسه 11/11/2021 .

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

على جانب اخر وجه " الفقي " بوضع قواعد وشروط موحدة للتعامل مع جميع المخالفات؛ واتباع تلك الشروط وتطبيقها بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة، على أن يتم إخطار أصحاب المشروعات بأن آخر موعد للتقديم للحصول على التراخيص الازمة بداية شهر أبريل القادم، مؤكدا على أهمية إقامة ندوات توعية بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والوحدات المحلية والغرفة التجارية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للقانون .

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها قيام الوحدات المحلية بالتنسيق اللازم للإعلان عن مدة انتهاء الفترة المحددة للتقدم لتوفيق الأوضاع، واستغلال الشاشات الإعلانية بالمحافظة، والإذاعات المحلية لعمل التوعية اللازمة .

محافظ سوهاج ومؤتمر مناهضة العنف ضد المراة

جدير بالذكر سبق وأناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور فعاليات مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر"، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان، بحضور كلا من " إيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والشيخ عبد العاطي عبد الرحمن ممثلا عن مديرية الأوقاف، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، ونشأت كيرلس خبير التنمية البشرية، وعدد من العاملين بمديريات الخدمات، والمصالح الحكومية، والديوان العام ".