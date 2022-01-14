مصرع موظف على المعاش صدمة قطار في سوهاج

لقى موظف على المعاش مصرعه نتيجة اصطدادام قطار به أدى الى وفاته بالحال ناحية قرية بنى حميل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز البلينا باصطدام قطار بشخص ووفاته بناحية بني حميل دائرة المركز

تبين أنه أثناء قيام المدعو محمود ح م ج ا - 73 عام - بالمعاش ويقيم دائرة المركز بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه أصطدم به القطار مما أدي لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأفاد نجله المدعو مصطفي م ح م - 25 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اصابة موظف ببتر في القدم في سوهاج

على جانب اخرأدى تصام بين توك توك ودراجة بخارية في بندر ساقلتة شرق محافظة سوهاج الى إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر في قدمة اليمنى ونقلة في الحال الي مستشفى خاص بسوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

دأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد عبد المعز أبو سحلي، مأمور مركز شرطة ساقلته، بوقوع حادث تصادم ومصاب ببندر ساقلتة.

انتقل على الفور الرائد أحمد الكاشف، رئيس مباحث شرطة مركز ساقلته، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة المدعو محمد ع ح ع - 31 عام - سائق - ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو ممدوح ع ا ع - 38 - عام - عامل بمستشفى القصر العيني بالقاهرة ويقيم دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى الحياه الدولي الخاصة في محافظة سوهاج ، وأفاد قائد التوك توك وشقيق المصاب المدعو أحمد ع ا - 28 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد التوك توك بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.