/672299/موعد-مباراة-الزمالك-وانبي-بكأس-الرابطة-المصرية-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتة اليوم ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويشهد على لقاء الزمالك وانبي، ستاد القاهرة الدولي، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة. يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة ببططولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة لكرة القدم، رفقة كلا من ، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة ، سيراميكا كليوباترا ، وفاركو. موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بكأس الرابطة: حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية. خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكى – حازم إمام. خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقا – حمدى علاء – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – رزاق سيسيه – سيد عبد الله . خط الهجوم: يوسف أسامة – حسام أشرف – سيف جعفر. موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك. وشهد الاجتماع حضور حسام غريب رئيس الجهاز الفني للفريق، ووجه الشكر لمرتضى منصور على صرف جزء من مستحقات اللاعبين. وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ماف قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.

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