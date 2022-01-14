/672303/إصابة-سائق-وتباع-في-انقلاب-مقطورة-محملة-مواد-غذائية-بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة ومصابان بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير نقل المنيا مقطورة محملة بمواد غذائية زيت و سمن من شركة ، قيادة المدعو عبد الله ن ع م - 25 عام سائق – ويقيم ديروط أسيوط قادمة من أسيوط إتجاه مخزن خاص دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي لانقلابها والحمولة بالمنطقة الجبلية المتاخمة للطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل قائد السيارة ومصطفي أ ج ع ا - 26 عام تباع ويقيم بذات الناحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي ولم ينتج عن الحادث أي تعطيل بحركة المرور وتم التحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفل في حريق بسوهاج

على جانب أخر نشب حريق في شقة سكنية بناحية مركز ساقلتة شرق سوهاج، نتج عنة مصرع طفل 3 سنوات، وتم اخماد الحريق ونقل الجثة الى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير امن سوهاج، اخطارا من اللواء محمد زين - مدير مباحث سوهاج، يفيد بحريق في شقة ووجود متوفى.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز ساقلتة، والفريق المعاون لة وتبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الثالث ملك المدعو أحمد م ب - 35 عام - عامل ومتواجد وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ونتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل صهيب ا ع - 3 سنوات – ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته بحالة اختناق وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

أفاد المدعو هيثم ح ب - 35 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية " صهر مالك الشقة – خال المتوفي " بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من دفايه كهربائية وبعض الوصلات العشوائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.