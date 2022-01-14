/672305/غدا-صبري-عبد-المنعم-ضيفا-على-برنامج-عمرو-الليثي

يستعد الفنان القدير صبري عبد المنعم، للحلول ضيف على برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الكبير عمرو الليثي على قناة الحياة، وذلك في مساء غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج عمرو الليثي مع صبري عبد المنعم

ويتحدث صبري عبد المنعم عن أسرار في حياته الشخصية والفنية المليئة بأعمال رائعة تليفزيونية وسينمائية وإذاعية.

الفنان صبري عبد المنعم وعلاقته بألمع النجوم

ومن المقرر أن يكشف عن تعاونه وعلاقته بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ ، والكاتب والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وعن علاقة الصداقة بينه وبين الموسيقار عمار الشريعي.

صبري عبد المنعم وزوجته

ويكشق صبري عبد المنعم خلال الحلقة أسرار زواجه من ابنة الفنان عبد المنعم إبراهيم منذ ثلاثين عام، وسبب رفض والدها مشاركتها في فيلم إمبراطورية ميم، ويتحدث عن وقوفها بجواره في محنته مع المعاناة والألم أثناء إصابته بمرض السرطان.

وأيضا يتحدث عن رأيه في الفنان محمد رمضان خاصةً بعد مشاركته معظم أفلامه.

السيرة الذاتية لصبري عبد المنعم

صبرى عبد المنعم حسين ولد في يوليو 1944 هو ممثل مصري، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل الفني خلال فترة السبعينيات، إلا أنه لم يبرز بشكل فعلي إلا في الثمانينيات من خلال عمله المكثف في الدراما التليفزيونية حتى الآن. من أشهر أعمال التليفزيونية : الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة.

ويأتي صبري عبد المنعم في المرتبة الثالثة مع ميمي جمال بعد محمود المليجي وحسن حسني - في الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت (500) عملّاً فنياً.

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مواعيد برنامج واحد من الناس

الجدير بالذكر أنه، يذاع برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساءً على شاشة قناة الحياة.