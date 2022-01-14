مشعوذ أخر .. القبض على دجال في سوهاج

تمكن ضباط مديرية امن سوهاج اليوم من القبض على دجال تمكن من الايقاع بضحاياه بحجة فك السحر لهم وايقاف الاعمال، بدائرة مركز المراغة وجهينة شمال محافظة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يذكر انه وردت عدة بلاغات الى مديرية امن سوهاج بنشاط مدرس فصل يقوم باستغلال ضحاياه والايقاع بهم بحة تحريرهم من الاسحار وفك الاعمال، وبناءا على ذلك توجهه حملة لمقر تواجده وتم القبض علية.

واكد شهود عيان ن المشعوذ كان يستقطب الضحايا عن طريق الفيس بوك، وعن طريق مكتب له يستقبل فيه العديد من الضحايا بدائرة مسكنة لنزع الجن والعفاريت من داخلهم، وتمكنت حملة بعد استئذان النيابة من القبض على المشعوذ وبحوزته هواتف ومبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

حبس مشعوذ بالقاهرة

على جانب اخر قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين في منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر «له معلومات جنائية»، باتخاذ الشقة محل سكنه مكانًا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتان «مجني عليهما» بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل. وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالي).

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.